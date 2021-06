Dueños de bares y antros urgen permiso para abrir en CDMX

Tras 15 meses de permanecer con sus negocios cerrados por la pandemia, dueños de antros, bares y discotecas de la Ciudad de México dicen estar dispuestos a cualquier recomendación para poder reabrir los establecimientos.

Incluso pedir pruebas PCR para detectar Covid a los clientes para permitir el acceso a los lugares e iniciar con un aforo máximo del 30 por ciento del cupo.

Según la asociación están viviendo la peor crisis y en total mil 200 negocios ya quebraron, tuvieron que cerrar o cambiar de giro.

Señalaron que en otros estados como Jalisco, Guanajuato, Nuevo León, Baja California o Quintana Roo ya hay una apertura de bares y discotecas, pero en la Ciudad de México no se ha permitido.

Hicieron un llamado a las autoridades de la Ciudad de México para realizar mesas de diálogo y advirtieron que de no permitir una reapertura iniciarán una serie de movilizaciones y bloqueos para exigir la reactivación.

El Secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México afirmó que se reunirán con los empresarios para analizar propuestas de una reapertura.

“Es un sector que no he podido abrir todos los establecimientos, estamos hablando de cantinas bares y discotecas, la mayoría está abierto, pero quienes se dedican expeditivamente al bar o a la discoteca pues aún no han abierto, esta semana nos vamos a reunir con ellos y vamos a revisar sus protocolos para conocer la forma en que pueden abrir, tenemos que esperar el desarrollo de la pandemia en este semáforo verde con la repercusión que tuvo la elección el domingo pasado y también el regreso a clases”, concluyó Fadlala Akabani, secretario de Desarrollo Económico.