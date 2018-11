Barco de Paz llega a puerto de Manzanillo, Colima

El Barco de la Paz tocó puerto en Manzanillo, Colima, la mañana de este lunes, como parte de una travesía por el mundo, para hacer conciencia entre los gobiernos del mundo sobre el daño y consecuencias del uso de armamento nuclear.

A bordo viajan sobrevivientes de las bombas nucleares de Hiroshima y Nagasaki, en Japón.

Michiko Tsukamoto, de 84 años, tenía solo 10, cuando la bomba estalló a 580 metros del lugar donde se encontraba.

Sus padres fallecieron.

“Ambos eran maestros, los dos recibieron la bomba y por eso fallecieron, yo todo este sentir de mis padres lo estoy transmitiendo al mundo, es por eso que estoy difundiendo lo horrible que es una bomba nuclear y lo terrible que es una guerra”, explicó Michiko Tsukamoto, sobreviviente del bombardeo en Hiroshima.

Tamiko Sora, que aún vive en Hiroshima, tenía tres años cuando la bomba explotó a 1.4 kilómetros de su casa.

Los efectos de la radiación aparecieron en su familia años después.

Barco de Paz llega a Manzanillo (Twitter/@gobiernocolima)

“Pero mi padre a los 69, le dio cáncer de los pulmones y falleció y mi hermana, bueno desde hace unos 20 años tuvo una operación de cáncer”, aseguró Tamiko Sora, Michiko Tsukamoto, sobreviviente del bombardeo en Hiroshima.

Los también llamados Hibakushas comparten sus testimonios con decenas de estudiantes que ingresan al barco para conocer sus testimonios.

El barco viaja con mil 500 tripulantes a bordo, la mayoría son grupos voluntarios que realizan en cada puerto labor humanitaria.

“Nosotros regalamos a la gente un origami y la gente me da a cambio ropa que no usa, y se la damos a gente muy pobre o abandonada”, explicó Hi Chun, voluntaria del Barco de la Paz.

El resto de los tripulantes son familiares o amigos de los casi cuatro mil sobrevivientes de los bombardeos atómicos.

“Yo amo Manzanillo, es muy bonito, es muy bonito la montaña y el mar y especialmente bellos vestidos tejidos en México, compré ocho, para mi mamá, mis hermanas”, afirmó Heping Chong, tripulante.

En 28 años, el Barco de la Paz ha realizado 94 viajes alrededor del mundo y es la décima ocasión que visita Manzanillo, el único puerto mexicano que forma parte de esta travesía.

Con información de Bertha Reynoso

MAP