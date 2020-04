Banxico defiende plan de liquidez y aclara que no es Fobaproa

El subgobernador del Banco de México (Banxico), Jonathan Heat, rechazó que se trate de un Fobaproa la medida que tomó el Banco Central de proveer 750 mil millones de pesos al mercado bancario para dar créditos a las empresas.

Y aquí es muy importante distinguir, porque hay una diferencia brutal con la crisis del 95 por lo que pasó en Fobaproa, no son recursos públicos, no estamos tocando las reservas internacionales, ninguna reserva del banco, no estamos poniendo en riesgo siquiera las condiciones financieras del banco”, enfatizó Heat.