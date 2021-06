Bancos ven “punto de inflexión” en la recuperación económica en México

La Asociación de Bancos de México (ABM) percibió “un punto de inflexión” en la recuperación económica pese a advertir de persistentes riesgos para el crecimiento.

“Ya se observan mejoras en los indicadores macroecónomicos. No obstante, queda terreno para recuperarse de la crisis, es decir, no podemos descuidarnos y no podemos bajar la guardia”, declaró Daniel Becker, presidente del ABM, en rueda de prensa.