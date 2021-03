Ballena jorobada se libera de redes de pesca tras pasar varios minutos atrapada en Puerto Escondido

Presentadores de servicios náuticos de Puertos Escondido encontraron una ballena que tenía amarrada una malla de pesca, que le impedía nadar y continuar su ruta migratoria hacia las aguas del Océano Pacífico.

La ballena de la especie jorobada, se encontraba atrapada en una malla de 21 metros de largo e intentó liberarse metiendo y sacando la aleta pectoral.

El animal repitió varias ocasiones la misma acción y a simple vista se podía observar la red de pesca enredada en una de sus aletas.

Los lancheros siguieron durante varios kilómetros a la ballena, para tratar de ayudarla, pero finalmente, los movimientos realizados por el mamífero ayudaron a que pudiera liberarse de la red de pesca.

“Y ya digamos que traía toda esta parte metida en su aleta pectoral izquierda y en uno de los saltos que dio logró quitarse un pedazo, e hicimos rápido la acción para poder quitar el resto, porque traía una cría también, entonces para evitar que también la cría se le enrollará, pues hicimos rápido la acción para quitar esta parte del trasmallo”, comentó Elmer Arellanes, Tripulante de la embarcación Oasis Puerto Escondido.

El hecho se registró a menos de un kilómetro de la franja costera, frente a las playas de Puerto Escondido.

La Red de Rescate de Ballenas Enmalladas indicó que red de pesca que atrapó al animal es conocida como red fantasma, que los pescadores pierden en el mar y que no son utilizadas por los pescadores de la Costa de Oaxaca.

“La problemática de los enmallamientos de ballenas no es local, es decir no es del estado de Oaxaca, no es de México, podemos encontrar en las costas mexicanas ballenas jorobadas que vienen enmalladas desde Alaska es decir, pueden traer otro tipo de redes, redes que se utilizan para la pesca de langosta por ejemplo, redes cangrejeras”, comentó Francisco Villegas Zurita, Coordinador de Rescate de Ballenas Enmalladas.

Después de liberarse la ballena continúo su viaje y de acuerdo con los investigadores el enmallamiento no le causó alguna lesión.

Con información de Jorge Morales

RVC