Balazos interrumpen evento de candidato de Movimiento Ciudadano en Cocula, Guerrero

Un video difundido en redes sociales registró el momento en el que se escuchan disparos durante un evento de campaña del candidato de Movimiento Ciudadano a alcalde de Cocula, Guerrero, Erick Ulises Ramírez Crespo, realizado el domingo 2 de mayo.

Este lunes en Chilpancingo, el secretario de Seguridad Pública de Guerrero, David Portillo Menchaca, aclaró que no fue una agresión directa, sino un acto intimidatorio.

“Las detonaciones no fueron en el lugar, sino que fueron aproximadamente a dos cuadras según manifiestan las personas que estuvieron ahí. Fueron disparos al aire para amedrentar. No fue un ataque directo. ¿Fue un acto intimidatorio? Sí. Fue intimidatorio. No hubo riesgo y los elementos inmediatamente hicieron la extracción del candidato”, señaló David Portillo Menchaca, secretario de Seguridad Pública de Guerrero