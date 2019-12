Tras balacera, autoridades reparan fachadas en Villa Unión, Coahuila

A una semana de cumplirse la irrupción violenta de integrantes del Cártel del Noreste en Villa Unión, Coahuila, autoridades estatales y del Ejército iniciaron la reparación de más de 80 viviendas, comercios y oficinas públicas que resultaron dañados por los impactos de bala.

Me da miedo que otra balacera suceda ahí en la escuela. Cualquier ruidito me da miedo, hasta siento que ya son balazos”, dijo Alma, alumna en primaria de Villa Unión.

La mayoría de niños y adolescentes que habitan Villa Unión no ha retornado a las aulas escolares por miedo a que una nueva agresión se repita en el municipio. Madres y padres de familia no logran explicar a los pequeños qué ocurrió la mañana del sábado pasado para tranquilizarlos.

Le dije que la llevaría a la escuela y me dijo que no, ‘no, mamita, vamos hasta el lunes’. No quería ni salir, cualquier ruido y ella trataba de cubrirse, de esconderse”, describió Martha Flores, mamá de Alma.

Me sentía estresada por si volvieran otra vez. Pues que ahora sí mataran a todas las personas”, narró Alma.

Eran hombres malos, mija, pero pues ellos venían, no sé a qué vendrían, pero ya no va a pasar”, insistió Martha.