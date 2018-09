Balacera en Plaza Garibaldi no paró la música, dice testigo

La balacera que se registró en Plaza Garibaldi la noche del viernes 14 de septiembre, que dejó al menos 5 muertos, no paró la música y poco después de los disparos la gente se volvió a reunir para seguir con la fiesta, dijo la periodista y testigo de los hechos, Peniley Ramírez, en la mesa de Despierta con Loret. La colaboradora de Univision consideró que esa reacción es preocupante porque refleja que la sociedad está asimilando la violencia como algo cotidiano.

En un principio, dijo la reportera, pensó que los disparos eran cohetes porque era un día antes del 15 de septiembre y había un ambiente festivo. Pero cuando la gente se dio cuenta que eran detonaciones, empezó a correr.

En la mesa de Despierta, Peniley Ramírez dijo que ella estaba con unos amigos en el Museo del Tequila y no alcanzó a ver a los agresores, pero como reportera, decidió empezar a grabar con su celular y publicó algunos fragmentos en su cuenta de Twitter.

En esos videos, se ve cómo se vacía la plaza después de los disparos y, después de varios minutos, llegan policías y paramédicos.

Llegaron dos ambulancias y mucha policía. Sacaron una camilla pero desde acá no veo si es un cadáver. Todo sucedió en ese bar al fondo de la imagen, junto al Tenampa. pic.twitter.com/u29HwDI7oz

Peniley Ramírez dijo que lo que más le llamó la atención es que habían pasado 20 minutos y la plaza se volvió a llenar. Además, aseguró que en el Museo del Tequila nunca paró la música y con la broma de ‘la curiosidad mató al gato’, les dijeron a los visitantes que se quitaran de la ventana.

Me pareció preocupante que la música no parara y la gente no estuviera demasiado asustada”, dijo la reportera en la mesa de Despierta.