Comando irrumpe en hospital del IMSS en Culiacán para rematar a herido en balacera

Este viernes, se desató una balacera en inmediaciones del Hospital Regional 1 del IMSS, en la colonia Miguel Alemán de Culiacán, Sinaloa.

El secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Cristóbal Castañeda, dijo que la situación ya fue controlada y que por estos hechos hay cuatro detenidos.

Según las primeras investigaciones, se trata de un ataque directo contra un hombre que resultó herido Loma de Rodriguera, luego de un enfrentamiento registrado esta mañana.

“Llegó un grupo de cuatro personas armadas para tratar de ultimar a la persona que resultó herida en Loma de Rodriguera, afortunadamente no lograron su propósito, tenemos cuatro detenidos, diferente armamento, ya la situación en el hospital está controlada, no hay rehenes, no hay más heridos, es únicamente una agresión que trataron hacer contra una persona que resultó herida en Loma de Rodriguera”, refirió.

El secretario de Seguridad informó que adicionalmente se aseguraron cinco vehículos, uno blindado y cuatro normales.

