Balacera en un bar de Coyoacán deja dos muertos

Esta madrugada se registró una balacera en el interior de un bar de la alcaldía Coyoacán que dejó dos personas sin vida.

Fue alrededor de la 1:30 horas cuando vecinos de un bar, localizado en avenida Cafetales 1741 casi con calzada del Hueso, en la zona de Coapa, solicitaron el apoyo.

Foto: El bar se localiza en avenida Cafetales 1741 casi con calzada del Hueso, el 23 de junio de 2019 (Noticieros Televisa)

Cuerpos de emergencia llegaron para apoyar a las personas que sufrían de crisis nerviosa.

Personal de la Procuraduría retiró los cuerpos de dos personas del lugar para trasladarlas al anfiteatro e iniciar las investigaciones.

Peritos realizaron el levantamiento de los indicios balísticos, el lugar quedó a resguardo de la Policía.

También, esta madrugada elementos de la Procuraduría capitalina aseguraron un hotel ubicado en Eje Central muy cerca de la Plaza Garibaldi, mientras se investiga un caso de feminicidio en el interior.

Peritos en criminalística, fotografía y química intervinieron el lugar para iniciar con las indagatorias que permitan identificar los detalles del deceso.

También bajó un fuerte dispositivo de seguridad fueron trasladados varios integrantes de la banda de “Los Rodolfos”, a un reclusorio de la capital, para presentarlos ante un juez de control, los acusados fueron detenidos el fin de semana en Milpa Alta.

El secuestro no ha cedido desde hace años y hoy cualquier mexicano es potencial víctima, advirtió Julio César Guillén Bonifaz, especialista en temas de seguridad pública y justicia, quien señaló que así como se dio una estrategia coordinada y eficaz contra el “huachicoleo” también desde el primer día pudo darse una estrategia contra dicho delito.

Opinó que si el presidente de la República tomara el secuestro dentro de las conferencias matutinas, girara instrucciones a la Guardia Nacional y al Ejército para prevenirlo, habría resultados, “pero pareciera que en esta administración el secuestro no es un delito que les esté preocupando”.

Las acciones aplicadas las dos administraciones anteriores no dieron los resultados esperados en materia de secuestro y es por eso que hoy ese delito va en aumento, consideró Guillén Bonifaz.

El problema que tenemos desde el año 2006 es que no hay detenciones y recuperación de rescates; en la mayoría de los casos el rescate se pierde; el rescate lo logran cobrar y después liberan a la víctima, pero no se está detrás de quienes económicamente se benefician del secuestro”, señaló.

Expuso que, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en mayo se registró un aumento en el número de secuestros de cerca del 68 por ciento respecto al mes previo.

En entrevista con Notimex, indicó que la falta de acciones ha ocasionado que los criminales encuentran en el secuestro una oportunidad para obtener recursos económicos.

Ante ello hoy en día cualquier mexicano es potencial víctima, ya que así como pueden secuestrar a una persona con recursos económicos altos también a aquella que pueda pagar entre cinco mil y 10 mil pesos, alertó.

Guillén Bonifaz apuntó que el aumento en los secuestros hoy es principalmente por no contar con bases de datos con información suficiente que muestre quiénes están secuestrando y qué están haciendo con el dinero que están ganando.

El secuestro no ha cedido en nuestro país: no importa si tenemos una ley general contra el secuestro, si las víctimas son de gran o baja capacidad económica, si son figuras políticas, el fenómeno del secuestro no ha cedido sin importar quien se la víctima desde el año 2000”, apuntó.