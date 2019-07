Niña recibe disparo en el ojo mientras dormía en la CDMX

Una niña, de seis años de edad, sufrió lesiones en un ojo a consecuencia de una bala perdida en el oriente de la Ciudad de México.

Victorina Martínez, mamá de la niña herida, relató: “Nosotros estábamos en nuestra casa, la niña ya estaba dormida; el techo es de lámina y le cayó la bala en el ojito y de ahí inmediatamente no la trajimos para acá”.

Fue durante los primeros minutos de este sábado, cuando la niña dormía en su domicilio, una casa de techo de lámina de cartón, ubicada en la calle de Mafafa, de la colonia El Manto, en Iztapalapa, cuando le cayó la bala.

La niña fue llevada en primera instancia al Hospital Infantil de Iztapalapa, pero los familiares y vecinos de la menor se mostraron inconformes por la atención.

A la niña le cayó una bala en el ojo, el ojo ya está el 90 por ciento perdido. Pero la bala la tiene en el maxilar, entonces, me dice el pediatra que no era una urgencia. Yo le digo cómo no va a ser una urgencia es una niña de seis años”, explicó Victorina Martínez, mamá de la niña herida.