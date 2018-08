Bala perdida mata a un menor en Escobedo, NL; policías impidieron su traslado

La madrugada del pasado domingo, Ricardo, de 13 años de edad, había pedido permiso a sus padres para ir a jugar a casa de un vecino, en la colonia Santa Lucía, en Escobedo, Nuevo León.

Cuando los menores se divertían afuera de la casa, los ocupantes de un automóvil color gris, discutían con otro grupo de jóvenes que se encontraban en la calle.

El automóvil arrancó a toda velocidad y se escucharon disparos al aire.

Una de las balas entró a la habitación donde se encontraba Ricardo, hiriéndolo de muerte.

Su padre, Juan José Salinas, llegó para intentar trasladar a su hijo aún con vida a un hospital, pero asegura que los policías se lo impidieron.

“Cuando yo llegué, el niño estaba todavía vivo y luego estaban los policías ahí, yo lo quise sacar para darles los primeros auxilios, los policías no me dejaron sacarlo, de hecho, yo les decía llévenlo en una granadera, llévenlo, no no podemos, bueno traigo un carro y llevé un carro de sitio y no me dejaron sacarlo y de hecho mire me golpearon, mire aquí está”, indicó Juan José Salina, padre del menor fallecido.

La alcaldesa del municipio de Escobedo, aseguró que el elemento policiaco que presuntamente impidió el traslado del menor está siendo investigado.

“No te puedo decir si hay una sanción para él porque hay precisamente una investigación que se está haciendo en torno a, en qué circunstancias aplicó el protocolo, él aplicó el protocolo que está establecido, es lo que hace referencia”, señaló Clara Luz Flores, alcaldesa de Escobedo.

El secretario de Seguridad Pública de Escobedo, el General retirado Hermelindo Lara Cruz, aseguró que un elemento de policía no puede trasladar a un herido por cuestiones de sanidad.

“No, no se puede porque las patrullas no tienen las condiciones sanitarias, por decir de alguna forma, para tener todos los instrumentos, los aparatos que necesitan, y depende del tipo de auxilio de una persona que va herida no tenga las condiciones de higiene, entonces es una decisión que es difícil tomar, es mejor esperar a los servicios médicos que están capacitados”, aseguró el general Hermelindo Lara Cruz, secretario de Seguridad Pública de Escobedo.

Este martes familiares y amigos dieron el último adiós a Ricardo.

El féretro blanco con los restos del menor partió rumbo a Los Ramones, municipio de donde es originaria su madre.

“Ahora quien me va a regresar a mi niño, si mi niño no tenía la culpa de nada, mi niño se fue a dormir con un amigo”, dijo Aracely Salazar, madre de menor fallecido.

Los padres de Ricardo piden justicia, mientras las autoridades buscan a los responsables del crimen.

