Bajo rendimiento escolar y tristeza, secuelas de pandemia COVID-19 en niños

Hay preocupación entre los padres de familia por las secuelas que dejó la pandemia por COVID-19 en los niños, como bajo rendimiento escolar, trsiteza e incluso depresión.

Te recomendamos: Vacunan contra COVID-19 a menores de 12 años en CDMX

Yazmín López tiene dos hijas que están pasando por episodios de ira y un bajo rendimiento escolar. Larisa empezó a presentar aislamiento y tristeza sin razón. Marlen ahora es más intolerante.

“Como seria, como retraída, como de no quiero aprender, creo que le afectó bastante, estuvimos bastante tiempo encerrados, sí les afectó bastante, entre ellas peleaban mucho y nos empezamos a dar cuenta que Marlen era la que necesitaba ayuda para canalizar sus emociones, de enojo”, dijo Yazmín López, madre de familia.

En el caso de Larisa y Marlen, ya sea en la casa o en la escuela, están teniendo más episodios de depresión, apatía, desanimo, aislamiento.

Se les ve desmotivadas, sobre todo a la mayor.

“Yo la notaba que no estaba algo bien con ella, ya el hecho de no hablar, de no platicar, de todo está bienSí, sí (lloraba), pero muy contenido su llanto”, indicó Yazmín López, madre de familia.