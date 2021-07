Bajo protocolos sanitarios comenzó la Feria de la Nieve en Dolores Hidalgo, Guanajuato

Bajo estrictas medidas sanitarias inició en Dolores Hidalgo, Guanajuato, la Feria Nacional de la Nieve y el Helado.

La Feria se instaló en el Jardín del Grande Hidalgo y frente a la Parroquia de Nuestra Señora de los Dolores, en donde los visitantes pudieron deleitarse con cientos de sabores como vainilla, fresa, chocolate, pero sin duda los que más llamaron la atención son los llamados exóticos.

“Uno con mezcal este de snicker y el otro no me acuerdo de que era. Me encanto ya he probado tres nieves y me encanto que padre evento ahorita voy al mercado de las artesanías”, Ana Gonzales, asistente a la feria de la Nieve.

“La de leche de burra es como tipo agua de horchata con vodka, la de maracuyá también está muy buena”, Luis, Asistente a la Feria de la Nieve.