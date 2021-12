Bajas temperaturas intensifican vacuna contra influenza en Chihuahua

En Chihuahua, 33 de los 67 municipios reportan temperaturas bajo cero, provocadas por el frente frío número 14, que además genera vientos con rachas de hasta 80 kilómetros por hora.

El intenso frío que prevalece en el estado, de hasta cuatro grados bajo cero en algunos municipios obliga a los residentes de Ciudad Juárez a cubrirse con ropa gruesa, bufandas y guantes. Y son los adultos mayores quienes resienten más el frío.

Según los pronósticos, estas afectaciones se extenderán hasta el fin de semana.

Ante el incremento de enfermedades respiratorias, la Secretaría de Salud de Chihuahua, intensificó un plan de vacunación contra la influenza.

Se instalaron módulos para que la genta reciba la vacuna sin bajarse de su vehículo.

“Pues para mi salud oiga, me enfermaba mucho y ya no, gracias a dios. ¿Y ahora, pero así en el carro, sin que se tenga que bajar? Es más cómodo, claro que sí, mire me trajo mi nieto”, en palabras de ciudadana de Chihuahua.

“Para vacunar aproximadamente 211 mil dosis, llevamos un promedio de 45 mil a 50 mil dosis, todavía la temporada esta propicia para seguir con la vacunación y es el momento para invitar a toda la ciudad, recordándoles que salud publica la hacemos todos”, director de la Jurisdicción Sanitaria.