Reducirán número de comisiones bancarias en 2020: ABM

Luis Niño de Rivera, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), anunció este lunes que, en el año 2020, la banca comercial bajará, en número, el cobro de comisiones y así facilitará el acceso de más personas a los servicios financieros.

Recordó que la Condusef estima que en México hay alrededor de 5 mil comisiones que la banca cobra por diversos servicios bancarios y eso cambiará el próximo año.

En conferencia de prensa de fin de año, el presidente de la ABM, que agrupa a 51 bancos en México, indicó que para que aumente el número de sucursales en poblaciones donde no hay servicios bancarios como se los pidió el presidente López Obrador, depende de que crezcan los servicios de telecomunicaciones en los municipios más rezagados y alejados del país.

“Siempre estamos dispuestos a apoyar al gobierno, siempre, pero lo hacemos dentro de un marco de costo, y rentabilidad entonces la solución no está solo en sucursales hoy hay 476 municipios en el país que no tienen servicios bancarios porque no tienen telecomunicaciones, entonces, aunque quiera usted poner una simple terminar punto de venta no se puede, porque no hay telecomunicaciones, si no está en línea no se puede operar”, explicó Niño de Rivera.