Bajar de peso, el propósito de todos los años

Sin duda, uno de los propósitos para el año nuevo es hacer ejercicio, sin embargo, fueron muy pocos los que desde este 1 de enero cumplieron con el plan de mejorar su salud.

Me mentalicé desde ayer porque dije: ‘pues vamos a ir a correr, entonces, no hay que cenar tan pesado ni echar la fiesta tan duro’; ya llevamos rato entrenando y practico más en el gimnasio, pero evidentemente hoy iban a estar cerrados y pues dije: ‘vamos a correr al parque”, comentó Edwin Rayo.

La voluntad, motivación y constancia son clave para no abandonar la actividad física, ni porque sea el primero o el último día del año.

Yo salgo a correr diariamente – ¿Y cuánto tiempo entrena? – Cuatro horas a la semana y a veces los sábados, eso es básicamente, pero diario trato de entrenar unos cinco o siete kilómetros”, dijo José Ontiveros, ciudadano.

– ¿Fue propósito de año nuevo? – Pues no, es mi rutina de todos los días, yo no acostumbro desvelarme, no acostumbro beber alcohol; es mejor cenar temprano, dormir tranquilo y levantarse temprano”, señaló Enrique Fuentes.