Baja número de accidentes en vialidades de la CDMX que cuentan con fotocívicas

El Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo propuso a la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México incrementar el número de fotocívicas en vialidades primarias.

Te recomendamos: Estos son los cruces viales con más fotocívicas en la CDMX

A través de un estudio que realizó durante un año se estableció que las fotocívicas redujeron en 14% el número de accidentes. En lugares donde están instalados estos dispositivos se registraron pocos siniestros.

“Fotocívicas ha tenido un impacto positivo en la reducción de siniestros con lesiones de alrededor del 14%, sin embargo, este es un efecto pues bastante localizado considerando que las coberturas de las fotocívicas cubren nada más en 4.7% de la red vial primaria de la Ciudad de México”, apuntó Ana Villarreal, gerente de Políticas Públicas del ITDP.

En el cruce ubicado en Eje Central y Eje 8 Sur diariamente se registra un accidente vial. En el lugar no hay fotocívicas, hay pocos señalamientos de tránsito y los elementos de la policía que están destacados en el cruce son de Seguridad, ninguno de ellos está facultado para sancionar a los automovilistas por infringir el reglamento de tránsito. Los efectivos de la Secretaría de Movilidad solo se dedican a orientar a los peatones y automovilistas para prevenir accidentes.

Avenida de los Insurgentes y Eje 1 Norte en Buenavista es otro de los cruces más peligrosos. En este sitio confluye el Tren Suburbano, las líneas 1, 3 y 4 del Metrobús, la Línea B del Metro y una ruta del transporte concesionado. Los peatones tienen poco tiempo para cruzar Insurgentes por el poco tiempo que duran los semáforos. No hay fotocívicas y a diario se registran accidentes.

El Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo sostuvo que la baja cobertura de fotocívicas crea en los automovilistas una poca probabilidad de ser sancionados y por tal motivo los comportamientos de riesgo se incrementan.

“Lo que queremos al expandir el sistema es qué hay una percepción mayor de la probabilidad de ser sancionado ya que para que una sanción pueda ser efectiva también tiene que ser probable, las personas tienen que tener conciencia de que si hay un reglamento de tránsito y de que si están sujetos a cumplir las sanciones que reciban”, señaló Ana Villarreal, gerente de Políticas Públicas del ITDP.

Ante esta situación, la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, incrementará en los próximos meses el número de fotocívicas y radares viales.

“Actualmente estamos analizando las intersecciones o en qué zonas es factible poder hacer este tipo de intervenciones y también trabajando en conjunto con SSC y con el C5 para ver qué tecnologías con la que actualmente cuenta la Ciudad de México podemos aprovechar para que sean útiles como cámaras y radares que puedan medir excesos de velocidad o en su caso también que puedan identificar conductas de riesgo al conducir”, comentó Fernanda Rivera, directora general de Seguridad Vial y Sistemas de Movilidad Urbana Sustentable, Semovi.

En la Ciudad de México están operando actualmente 58 fotocívicas, 53 radares y 27 radares móviles.

“Fotocívicas y el uso de cámaras y radares tiene el objetivo de reducir conductas de riesgo como son exceder los límites de velocidad o invadir cebras peatonales, invadir cajas bicimotos, circular con el celular, sin cinturón de seguridad, entre otras conductas”, agregó Fernanda Rivera de Semovi.

Los ciudadanos se quejan porque dicen que no pueden verificar los vehículos porque aparecen supuestas fotos cívicas pendientes. Eso ocurrió a Jorge Zamora.

“Yo llegué a verificar normal mi auto como ahora sí que cada verificación que me corresponde, pero resulta que no permiten verificarlo porque según aparece tengo siete fotocívicas como siete multas por lo cual ahora yo tengo que presentar cuatro horas de servicio social y si yo no hago este servicio social en automático no podré verificar mi carro”, indicó Jorge Zamora, automovilista de CDMX.

Sergio Romano se dedica a verificar automóviles en la Ciudad de México, uno de los problemas a los que se ha enfrentado es que la mayoría de los automovilistas no puede verificar su carro porque tiene foto cívicas pendientes.

“El problema está en que un promedio de 100 personas el 60 no puede verificar porque presenta el curso, el problema de las fotocívicas”, dijo Sergio Romano, verificados de CDMX.

La Ciudad de México se encuentra entre las ocho entidades que concentran el 48.5 por ciento de las muertes por accidentes de tránsito registrados en el lugar del accidente.

Con información de Bogdán Castillo.

LLH