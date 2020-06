Baja envío de remesas desde EEUU y afecta a familias en la montaña de Guerrero

El pasado 21 de mayo, Victoria Aguilar recibió la noticia de que su esposo, Agustín Neri, murió por COVID-19 en un hospital de Washington D.C. Es uno de los 36 casos documentados de originarios de la montaña de Guerrero. Desde hace dos años, Agustín sostenía a su familia, asentada en la comunidad de Cuautololo, con las remesas que enviaba.

La familia ahora busca repatriar las cenizas de Agustín. Se informa de lo que sucede en Washington a través de Miguel Neri, uno de los sobrinos que vive allá.

Para la cremación de tío me van a cobrar 2 mil dólares pero para el envío todavía no me han dicho el precio”, dijo Miguel.