Baja California Sur registra una tendencia a la alza en contagios por COVID-19

José Luis Alomía, director general de Epidemiología, compartió que Quintana Roo no es el único estado que está al borde de una tercera ola por COVID-19, puesto que Baja California Sur ya ha comenzado a registrar un incremento de casos en los últimos días.

Te recomendamos: México suma 222 mil 657 muertos y 2 millones 405 mil 772 casos confirmados por COVID-19

Lo anterior lo compartió durante su intervención en la conferencia de Salud realizada, la noche del jueves 27 de mayo de 2021, en Palacio Nacional.

Ahí detalló que, hasta el momento, solo son dos las entidades que registran una tendencia al alza en casos, por lo que hizo un llamado a las autoridades locales y a la población a tomar acciones para evitar que la situación se salga de control.

“Tenemos entidades federativas que están experimentando ya un incremento, como lo ha sido y lo es, en este momento, el estado de Quintana Roo, mientras que Baja California Sur empieza a presentar una tendencia ascendente en las últimas semanas. Aquí la llamada es a la población de estas entidades a sumarse a los esfuerzos de implementar las medidas de prevención y protección personal, que cuando las hacen más personas, se convierten en medidas colectivas que terminan impactando en la disminución de la transmisión y, por lo tanto, de la epidemia”, compartió Alomía.

Concluyó su mensaje señalando la importancia de no bajar la guardia y seguirse cuidando, pues solo así se evitará un posible tercer brote de la epidemia.

“Si queremos mantener este comportamiento y si queremos que la epidemia en México siga con un comportamiento basal que, a su vez, contribuye a que no existan casos graves y que, por lo tanto, los hospitales mantengan un nivel de ocupación muy bajo. Si queremos que se mantenga así en siguientes semanas, tenemos que seguir implementando las medidas, no debemos bajar la guardia y no descuidarnos”, remató.

Con información de la Secretaría de Salud

JPG