PRI y PAN rechazan ampliación de mandato de gobernador de Baja California

Los coordinadores del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong, y del PAN, Mauricio Kuri, calificaron como una vergüenza que los diputados locales de esos partidos en Baja California hayan votado a favor de una reforma que permita al morenista Jaime Bonilla permanecer 5 años al frente del gobierno de Baja California, en lugar de los dos años, periodo para el que fue electo el pasado 2 de junio.

Anunciaron, en conferencia de prensa conjunta, que procederán las sanciones que correspondan y se promoverá una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para evitar alargar el mandato de Bonilla.

Es una decisión inconstitucional y un grave ataque a la legalidad y a la elección del pasado 2 de junio, es increíble que estemos regresando a las peores prácticas del pasado, cambiando leyes que favorecen a un gobierno que está por entrar y hay que investigar por qué lo hicieron, hay que señalarlos a los, de todos los partidos políticos, y yo me refiero a los de mi partido político, es una vergüenza y hay que ver si aquello que anda en el rumor público de que recibieron recursos para otorgar así su voto, puedan ser sancionados, castigados conforme a la ley y por supuesto al interior de cada partido político. No va a quedar así”, advirtió Miguel Ángel Osorio Chong, coordinador de los senadores del PRI.

“Es una vergüenza para aquellos que llegaron por un partido y que en este momento están fallándole no solamente al partido, le están fallando a la sociedad. Espero que los diferentes municipios, los cinco municipios de Baja California puedan evitar está inconstitucionalidad y si no, por supuesto haremos alguna acción de inconstitucionalidad para que esto no se vaya a cinco años”, destacó Mauricio Kuri, coordinador de los senadores del PAN.