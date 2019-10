Baja California enfrenta una emergencia forense por falta de dinero.

Baja California vive una emergencia forense al grado de ser el estado que más cuerpos envía a la fosa común; mucha gente no reclama los cuerpos de sus familiares argumentando falta de dinero.

Desde 2016 cuando repuntó la violencia en el estado, principalmente en Tijuana, el Servicio Médico Forense no se da abasto y la mitad de los cuerpos que ingresan a sus instalaciones, terminan en una fosa común.

César Raúl González Vaca, jefe del Semefo en Baja California, dijo: “Anualmente ahorita a partir del 2017 estamos enviando en promedio entre mil 200 a mil 400 cuerpos al año a fosa común; previo al 2017 en Tijuana era en promedio 400, 500 cuerpos por año, Mexicali 100 a 200 cuerpos por año, a raíz de 2017 se duplicó esta cifra sobre todo en la ciudad de Tijuana”.

El 10 por ciento de los cadáveres que son enviados a la fosa común están identificados.

La mayoría de los familiares que no reclaman a esas víctimas argumentan no tener dinero para pagar un funeral.

César Raúl González Vaca, jefe del Semefo en Baja California, señaló: “A veces ni con la ayuda o con lo que les puedan ayudar deciden reclamarlo y en otros casos definitivamente la familia viene y nos dice no quiero, no me interesa, que se vaya a fosa común”.

También hay casos en que los abandonan por temor a una venganza, a ser agredidos en el sepelio como ya ha ocurrido en otros estados del país.

La ola de violencia que afecta a Tijuana llevó a reducir de 30 a 15 días, el tiempo en que un cadáver puede ser reclamado en Baja California antes de ser enviado a fosa común.

El año pasado, tan sólo en Tijuana registraron más de dos mil 500 homicidios, de acuerdo con estadísticas de la Procuraduría de Justicia del estado.

De enero hasta septiembre de este año, se contabilizan mil 709 asesinatos en esa ciudad.

Fernando Ocegueda, presidente de la Asociación Civil Unidos por los Desaparecidos de Baja California consideró preocupante el hecho de que ese estado sea el que más cuerpos envía a la fosa común cada año.

Fernando Ocegueda, presidente de la Asociación Unidos por los Desaparecidos en Baja California, dijo: “La solución es atacar el asunto de los homicidios, atacando el asunto de que baje la violencia de homicidios en Baja California automáticamente se arregla el problema del Semefo”.

Además, advierte otro problema: el alto costo que representa extraer un cuerpo de la fosa común cuando los familiares de la víctima por fin dieron con él.

Fernando Ocegueda, presidente de la Asociación Unidos por los Desaparecidos en Baja California, detalló: “Los cuerpos no los dejan porque no los hayan identificado si no porque no tienen el dinero para sacarlos de la fosa común, entonces nosotros gracias a la iniciativa privada hemos logrado sacar alrededor de 10 a 12 cuerpos”.

De acuerdo con sus cuentas, la exhumación puede alcanzar hasta 50 mil pesos dependiendo de la posición en la que esté el cuerpo.

Si es el último de una fosa en la que hay 15 o más cadáveres, el precio es el más elevado, por eso, dice, se pueden ver cruces en memoria de alguna persona, en las áreas de fosa común.

Para atender la emergencia forense en Baja California se tienen planeados dos panteones ministeriales, uno en Tijuana y otro en Mexicali.

Esto pondría fin a las fosas comunes y daría paso a un espacio digno a las personas que no fueron identificadas o reclamadas.

César Raúl González Vaca, jefe del Semefo en Baja California, dijo: “En la ciudad de Tijuana ya estamos avanzados en el terreno, incluso se contempló 10 mil espacios, porque esto no es fosa, son unos espacios que van hacia arriba, se construyen gavetas únicas, ya se tiene el espacio, ya se tiene incluso planos”.

En Mexicali, están en pláticas con las autoridades municipales para obtener el espacio y los permisos necesarios.

Por el momento ya trabajan para atender la saturación del Semefo de Tijuana, donde en promedio ingresan 15 cuerpos al día.

Se ampliarán las instalaciones hacia un edificio aledaño que antes pertenecía al DIF, además la embajada de Estados Unidos, que hace unas semanas les donó cuatro mil bolsas para cadáveres, se hará cargo de la renovación de los refrigeradores.

