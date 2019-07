‘Intentona’ de fraude electoral, ampliar mandato del gobernador de Baja California: INE

Ampliar el mandato del gobernador electo de Baja California, Jaime Bonilla, de dos a cinco años, es una ‘intentona’ de fraude electoral, afirmó el consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Marco Antonio Baños, en Estrictamente Personal con Raymundo Riva Palacio.

La polémica surgió luego de que el Congreso estatal aprobó ampliar de dos a cinco años el periodo de gobierno del mandatario electo, el morenista Jaime Bonilla, para empatarlo con las siguientes elecciones presidenciales.

El consejero Baños señaló que es una “aberración” que no tiene ningún sustento jurídico el Congreso del Estado para modificar el periodo para el que fue elegido el gobernador Bonilla y que éste debió haberlo rechazado desde un principio.

El funcionario del INE insistió en que Jaime Bonilla sabía las reglas de la elección y que los ciudadanos lo eligieron el pasado 2 de junio para que la próxima administración termine en 2021 y no hasta 2024, y desde que se planteó la ampliación del mandato, el gobernador electo debió manifestarse de inmediato y aclarar la disputa.

Es una dictadura extraña. (…) Que no solo tiene que ver con la ampliación del plazo, sino que hay una serie de nombramientos que no se ven bien. Los electores decidieron dos años y los ayuntamientos y el Congreso están modificando a 5 años. Se va a corregir para bien de la democracia. Llama mucho la atención que el gobernador electo no se pronuncié”, dijo.