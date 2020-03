Estudiantes de Bachilleres, en Etla Oaxaca, exhiben a maestro por acoso sexual

En el Colegio de Bachilleres 39, en Nazareno Etla, Oaxaca, alumnas encararon y exhibieron con carteles a un maestro al que acusaron de acoso sexual.

La Dirección General ha cesado a 11 trabajadores, de todo el sistema, a los que se les comprobaron los señalamientos hechos por mujeres.

Las estudiantes exigieron la expulsión del profesor de informática, quien antes de esta denuncia ya había sido separado de su cargo de manera temporal, también por señalamientos similares.

A las niñas las invita a un café, les dice que las invita a tomar un café, a tomar un raspado, les dice que, porque no lo vienen a visitar más seguido, que lo vayan a ver, que, si no quieren ir a su casa”, insistió una de las alumnas del Cobao 39.

El centro de la protesta fue la cancha de basquetbol del plantel, donde colgaron las cartulinas, copias de la denuncia penal, así como afiches con la cara del maestro.

Me decía que le gustaba y una vez que estaba haciendo un trabajo en una computadora, él llegó y me metió la mano por la cintura y pues sí es muy incómodo, entonces yo le dije a mis papás, le dije a la orientadora y la dirección lo supo, pero no, no paso más”, señaló la alumna.