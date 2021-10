Discoteca Baby’O permanece bajo custodia de la Fiscalía de Guerrero

Tras 50 horas del incendio que consumió el Baby’O del puerto de Acapulco, la discoteca permanece bajo custodia de la Fiscalía de Guerrero hasta que culminen las investigaciones ministeriales, luego de que las imágenes difundidas esta mañana descartan por completo la idea inicial del cortocircuito.

En imágenes difundidas desde esta mañana se observa que un hombre de gorra roja sube las escaleras de la salida de emergencia cargando un bidón blanco. El cubrebocas le tapa gran parte del rostro.

Cámaras de seguridad de la pista principal del Baby’O, captan a tres hombres acceden al sitio. Según testimonios, momentos antes habrían sometido al al guardia de seguridad, se reúnen en un pasillo cercano a la pista, hablan un par de segundos y se dispersan.

La Fiscalía General del Estado informó qué de acuerdo a los peritajes, se establece que dicho incendio fue provocado con combustible vertida al interior del inmueble; en lo que respecta a la información que contiene el Sistema de Videograbación (DVR), fue entregado al Ministerio Público el día de hoy viernes 01 de octubre con daños físicos severos (inservible), sin embargo, los apoderados legales de la empresa Discoteca Baby’o S.A. de C. V. y producciones San Javier S. A. de C. V., también entregaron algunos fragmentos de supuestos videos en una USB, los cuales también serán analizados por la Dirección General de Servicios Periciales, desconociendo su origen y temporalidad.

Para continuar el avance de la investigación, se están recabando diversas entrevistas a testigos que pudieran aportar elementos importantes sobre los hechos sucedidos esa noche, sin embargo la institución lamentó que tanto las videograbaciones y algunos datos de prueba, se filtren primero a medios de comunicación y posteriormente sean aportados a esta institución.

En las imágenes también se observa que dos de los tres hombres van cargando bidones con algún tipo de combustible y en segundos lo riegan por pasillos, alfombras, sillas y mesas, desde una zona cercana al acceso, el otro parece supervisar la acción, segundos después, otro hombre de camisa negra y gorra prende al parecer un encendedor, después un objeto y lo arroja al piso. El fuego se extiende en segundos por toda la discoteca.

El siniestro en el Baby’O de Acapulco inició a las 8 de la noche con 42 minutos del miércoles. Toda la operación dura apenas dos minutos con 20 segundos.

“Se empieza a correr un video de las propias cámaras de seguridad del establecimiento se nota que fue un incendio que no se llevó de una manera como otros normales”, agregó Efrén Valdez Ramírez, coordinador de Protección Civil y Bomberos de Acapulco.

La coordinación de Protección Civil explicó que los bomberos informaron que se trataba de un cortocircuito con base en lo que se observó cuando atendieron la emergencia.

Tras la difusión de estas imágenes se pronunciaron autoridades estatales y las municipales, que apenas tomaron posesión el jueves.

“Hay que hacer una investigación real, quién puede tener interés de hacer un acto como ese cuando tiene un año y medio cerrado. No me agrada ni como guerrerense, ni como gobernador porque es un golpe sin duda al destino turístico que es Acapulco, que no lo merece”,afirmó Héctor Astudillo Flores, gobernador de Guerrero.