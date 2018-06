Azealia Banks busca recaudar 100 mil dólares para demandar a Russell Crowe

La rapera Azealia Banks anunció que busca recaudar 100 mil dólares para demandar a Russell Crowe y hacerle pagar por el percance que, según ella, dañó su carrera y a su reputación en 2016.

“No se trata de conseguir dinero para mí, sino de demostrarle al mundo que las mujeres negras son víctimas constantemente de este tipo de violencia asquerosa por parte de los hombres en Hollywood y es vital enviar un mensaje, para demostrar que merecemos y obtendremos justicia en este tipo de situaciones”, afirmó.

De acuerdo al portal estadounidense, Daily Beast, los hechos se remontan al 2016 cuando la rapera Azealia Banks y Russell Crowe protagonizaron un altercado en una habitación de hotel de Beverly Hills alquilada por el actor.

Durante los últimos dos años, Azealia Banks insistió en que Russell Crowe la maltrató en una fiesta, le escupió y la llamó ‘nigger’.

Después del evento, Banks compartió su experiencia en las redes sociales y publicó:

Para recapitular mi noche, fui a la suite Russell Crowe, en la que me llamó una puta, me asfixió, arrojó me fuera y me escupió. Anoche fue una de las noches más duras de sueño que tuve en mucho tiempo. Los hombres en la habitación permitieron que sucediera”.