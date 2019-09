AMLO reitera compromiso con caso Ayotzinapa, a cinco años de la desaparición

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reiteró este jueves el compromiso de su gobierno para dar con el paradero de los jóvenes de Ayotzinapa, al cumplirse cinco años de la desaparición.

Durante su conferencia de prensa, el presidente dijo que ha mantenido varias reuniones con los familiares de los jóvenes desaparecidos.

López Obrador, quien apareció vistiendo una camiseta alusiva al caso Ayotzinapa, aseguró que no hay obstáculos ni limitaciones en la investigación.

Dijo que la Secretaría de la Defensa participa en la investigación, presentando información. Aseguró que las instalaciones que antes no se permitía visitar, ahora se han abierto a los padres, investigadores, abogados.

Señaló que durante la última entrevista que tuvo con los padres de los jóvenes desaparecidos les ofreció que usaría la playera que ellos le entregaron.

Ellos me entregaron esta playera y me pidieron que me la pusiera”, dijo y reiteró que es un asunto fundamental para el gobierno de la República el que se esclarezcan los hechos, encontrar a los jóvenes desaparecidos y hacer justicia.