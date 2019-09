Familiares de desaparecidos en Ayotzinapa protestan frente a FGR

Familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa protestan, junto con otros estudiantes, frente la Fiscalía General de la República (FGR), en la avenida Insurgentes, en la alcaldía Cuauhtémoc, de la Ciudad de México.

Exigen se esclarezcan los hechos a un día de que se cumpla el quinto aniversario de la desaparición de los normalistas.

El martes, el Pleno de la Cámara de Diputados acordó que el jueves próximo un representante de los padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero, haga uso de la tribuna, en ocasión del quinto aniversario de los lamentables hechos.

El acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), avalado en votación económica durante la sesión plenaria, detalla que la intervención se prevé hasta por 10 minutos, dentro de los cuales el invitado no podrá ser interrumpido.

Además, será facultad de la Presidencia de la Cámara de Diputados velar porque se respeten las disposiciones constitucionales y legales, y se atienda lo previsto en el acuerdo.

En entrevista, la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Angélica Rojas Hernández, destacó la importancia de esta “decisión histórica de la Cámara de Diputados, de abrir la máxima tribuna de la nación a un representante de los jóvenes de la Normal Rural de Ayotzinapa”.

Sin duda es una muestra que quiere dar la Cámara de Diputados de respeto, solidaridad y exigencia, de unirnos a esta exigencia de todos los padres de Ayotzinapa de que se pueda concluir de una vez por todas una investigación que dé certeza, que dé certidumbre sobre lo que pasó con estos jóvenes; mientras esto no suceda, Ayotzinapa seguirá siendo una herida abierta”, dijo.

Sostuvo que es importante destacar este hecho, “porque queremos abonar a esta exigencia a las autoridades de que se pueda concluir con una investigación que pueda esclarecer de manera confiable lo que sucedió en esa noche tan trágica”.

Por separado, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Mario Delgado Carrillo, recordó que el domingo pasado tuvo la oportunidad de estar en Chilpancingo y ofrecer abiertamente a los padres de los jóvenes desaparecidos en Ayotzinapa que pudieran venir este jueves, cuando se cumplen cinco años de esos desafortunados hechos, para que utilicen la tribuna.

Dijo que comparte la exigencia de justicia “y además celebramos que el Gobierno de la República esté generando las condiciones para que la Fiscalía empiece ahora una investigación desde cero, sin simulaciones y que se persiga a quienes intentaron engañar al pueblo de México con la famosa verdad histórica”.

El 26 de septiembre se cumplirán cinco años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. (S. Servín)

La coordinadora de la fracción del PRD, Verónica Juárez Piña, señaló la importancia de que expresen sus exigencias y preocupaciones desde la tribuna, “y que de esta forma también el Poder Legislativo pueda comprometerse a que se conozca la verdad, comprometerse a que finalmente se haga justicia”.

No hay cosa más dolorosa que perder a un hijo y en esas condiciones me parece que es una tragedia. En ese sentido, esta oportunidad que se tiene digo que es una oportunidad también para el Legislativo, para poder reforzar en todo lo que sea necesario para que ellos puedan encontrar lo que han venido reclamando desde hace cinco años y que no han encontrado: la justicia”.