Avionazo en Pretoria, Sudáfrica, deja un muerto y 19 heridos

Al menos 19 personas resultaron heridas y una murió este martes cuando un avión tipo chárter se estrelló en una zona cubierta de hierba de la capital sudafricana de Pretoria, dijeron los servicios de emergencia al dar un reporte preliminar.

Las imágenes de medios locales del sitio siniestrado mostraron que el avión se rompió en varios pedazos mientras los paramédicos ayudaban a los sobrevivientes a salir de la aeronave y trataban a los pacientes en la escena mientras los bomberos inspeccionaban los restos.

“Los médicos de ER24 y otros servicios están en la escena de un accidente aéreo en Wonderboom en Pretoria”, dijo Russell Meiring, portavoz del servicio médico ER24.

“Tenemos 19 heridos que van desde lesiones menores hasta heridas críticas en esta etapa”, precisó.

[UPDATE] – One fatality reported at the #Wonderboom crash in Pretoria. pic.twitter.com/04Ue9fihxb

— ER24 EMS (Pty) Ltd. (@ER24EMS) July 10, 2018