Avión presidencial no se puede vender por ser ‘extravagante’, afirma AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó que no han podido vender el avión presidencial debido a que es demasiado extravagante.

En su conferencia matutina, López Obrador comentó que si fuera un avión normal no costaría trabajo venderlo, sin embargo, fue hecho de manera especial para el expresidente Enrique Peña Nieto.

Detalló que un avión que tiene la posibilidad de transportar a 240 pasajeros lo convirtieron en un avión para 80 personas, con recámaras, oficina y sillones.

“Imagínense comprar un avión que ahora no lo podemos vender porque es extravagante si fuese un avión normal no costaría venderlo, pero fue hecho para el presidente en turno, fue hecho especial, un avión que tiene posibilidad de transportar a 240 pasajeros lo convirtieron en un avión para 80, porque tiene recámaras, tiene oficina y sillones, así que no son las sillas de los aviones comerciales, ahí se iba todo”, explicó.