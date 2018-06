Avión militar se estrella cerca de base aérea en Nuevo México

Un avión militar se estrelló cerca de la Base Aérea Holloman, en el sur de Nuevo México, informaron este viernes fuentes del Ejército de Estados Unidos.

El Ala 49 en la Base de la Fuerza Hollman informó en un comunicado que un avión tripulado se estrelló aproximadamente a las 11:45 horas locales (18:45 GMT) en la zona de bombardeo Red River, dentro del campo de pruebas militares White Sands Missile Range, a unos 140 kilómetros al norte de El Paso.

#BREAKING | An aircraft crashed Friday on White Sands Missile Range in New Mexico, United States Air Force officials said. The officials declined to identify the type of aircraft that went down Friday, but they confirmed it was manned. https://t.co/8keEOfkPee

— Stars and Stripes (@starsandstripes) 22 de junio de 2018