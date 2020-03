Aventura con Lewinsky, la tuve para ”controlar mis ansiedades”, dice Bill Clinton en documental

Bill Clinton afirma que su aventura con Monica Lewinsky fue una de las “cosas que hice para controlar mis ansiedades”.

El expresidente sugiere, en un documental explosivo visto por DailyMailTV, que tuvo una aventura con el exinterno de la Casa Blanca mientras estaba en el cargo porque le ayudó con sus propios problemas.

Bill revela que en el momento en que conoció a Lewinsky, la presión del trabajo lo hizo sentir como un boxeador que había hecho 30 rondas y miró a Lewinsky como “algo que lo distraerá por un tiempo”.

Él hace las afirmaciones en una entrevista presentada en la nueva serie documental que se transmitirá en Hulu sobre su esposa Hillary Clinton , llamada ‘Hillary’, donde la exprimera dama y la secretaria de Estado revelan sinceramente que, tras el escándalo, la pareja sufrió asesoramiento matrimonial “doloroso”.

La serie de cuatro partes presenta un acceso extraordinario al círculo íntimo de los Clinton y examina la vida pública de Hillary desde sus días de estudiante hasta perder las elecciones de 2016 ante Donald Trump.

Pero la parte sobre el asunto de Lewinsky, que la pareja política rara vez aborda en público, probablemente será la más analizada.

El escándalo llevó a Bill a ser destituido en 1998. Pero sobrevivió al juicio en el Senado y permaneció en el cargo durante su segundo mandato.

La última vez que Bill habló sobre el escándalo fue en 2018 y fracasó espectacularmente porque dijo que no le debía una disculpa privada a Lewinsky.

Esta vez lo atravesó con gran detalle, a veces parecía emocional mientras hablaba sobre el momento en que finalmente llegó a su esposa.

Su mano fue forzada en 1998 cuando se hizo evidente que había mentido a un gran jurado que investigaba sus asuntos personales al negar el asunto.

Bill también se lo había negado a Hillary, y ella le creyó.

Él dijo en la entrevista: ‘Fui y me senté en la cama y hablé con ella. Le dije exactamente lo que sucedió, cuando sucedió. Dije que me siento terrible por eso. Hemos pasado bastante en los últimos años. Dije que no tengo defensa, es inexcusable lo que hice ‘.

Hillary le dice a las cámaras: ‘Estaba devastada. Yo no lo podía creer. Personalmente me lastimé y no puedo creer esto, no puedo creer que hayas mentido.

Bill ofrece una disculpa a Lewinsky en el documental que se estrenará el viernes y dice que se sintió “terrible” porque su vida definió su vida.

Pero dijo que en algún momento cuando las cosas no vuelvan a la normalidad “tienes que decidir cómo definir lo normal”, sugiriendo que el infame ex interno debería seguir adelante.

Hillary le dijo a Bill que él debía contarle a su hija Chelsea, que tenía 18 años en ese momento. Pensó que era peor que decirle a su esposa y dijo que hacerlo era “horrible”.

Cuando se le preguntó por qué se arriesgó tanto con su familia, su matrimonio y su país, Bill dijo que no estaba pensando en esas cosas cuando hizo trampa.

En cambio, las presiones de estar en la Casa Blanca lo llevaron a buscar una distracción.

“ Sientes que te estás tambaleando, has estado en una pelea de premios de 15 rondas que se extendió a 30 rondas y aquí hay algo que te distraerá por un tiempo, eso es lo que sucede.

Porque allí, sea cual sea la vida, no solo yo. La vida de todos tiene presiones y decepciones, terrores, miedos a lo que sea.

‘Cosas que hice para controlar mis ansiedades durante años. Soy una persona diferente, totalmente diferente de lo que era, muchas de esas cosas hace 20 años ”, ayuda.

Bill no explicó exactamente a qué se refería, pero la periodista ganadora del premio Pulitzer, Lucinda Franks, afirmó que en 1999 Hillary le dijo que Bill confesó que su madre abusó de él cuando era niño y lo convirtió en un adicto al sexo.

En el documental, Bill dijo: ‘Tal vez solo se está haciendo mayor, pero espero que también esté pasando por mucho de esto. Pero sea lo que sea, lo que hice fue malo, pero no fue así: ¿cómo puedo pensar en la cosa más estúpida que pude y hacerlo? ‘No es una defensa, es una explicación. Me siento horrible ‘

La familia fue de vacaciones a Martha’s Vineyard y cuando regresaron, Hillary había decidido apoyar a su esposo y luchar contra su juicio político.

En el viaje en helicóptero, Chelsea los tomó a ambos de la mano.

Una emotiva Hillary dice en la película: “Cuando ella hizo eso, Dios mío, pensé que eso era increíble, tan fuerte y tan sabio”.

Hillary describió las sesiones de asesoramiento matrimonial con Bill como “discusiones dolorosas y dolorosas”.

Bill dijo: ‘El asesoramiento fue una de las cosas más difíciles que he tenido que hacer, pero fue necesario. Ella lo merecía, Chelsea lo merecía y yo lo necesitaba.

“Me siento terrible por el hecho de que la vida de Monica Lewinsky fue definida por eso, injustamente creo”.

“A lo largo de los años la he visto tratando de recuperar una vida normal, pero tienes que decidir cómo definir lo normal”.

El documental fue dirigido por Nanette Burstein, cuyo trabajo anterior incluye una película sobre el excéntrico empresario de internet John McAfee.

Entrevistaron a Hillary durante 35 horas, así como a muchos miembros del personal de su campaña desde 2016.

Ni Bernie Sanders, quien casi venció a Hillary en las primarias presidenciales demócratas de 2016, ni Trump fueron invitados a contribuir.

Sorprendentemente, la canción que se reproduce durante la introducción se llama ‘Take Back the Power’ de los Interrupters, una canción punk de guitarra.

Hillary le dijo a Vanity Fair que se inscribió “porque no me estoy postulando para nada”.

‘Sentía que si no contaba mi versión de la historia, ¿quién lo haría? Al menos habrá una línea de base: esto es lo que realmente sucedió en mi vida. Esto es lo que realmente dije al respecto ‘.

Con información de DailyMail

