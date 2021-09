Avanzan trabajos de limpieza en Tlahuelilpan, Hidalgo, tras inundaciones

Avanzan los trabajos de limpieza y recuperación en viviendas y comercios en Tlahuelilpan, Hidalgo, tras las inundaciones provocadas por las lluvias de la semana pasada, el Ejército Mexicano tiene presencia con el plan DNIII.

Te recomendamos: Conagua asegura que sí alertó a autoridades de Tula de desbordamiento del río



Los ejidos más afectados son Media Luna y Salitre, ya que desbordó el río Salado que pasa por la zona.

“Fueron 950 familias afectadas y el número de damnificados son 2 mil 400 que incluyen niños, adultos mayores, jóvenes, del lado del ejido no hemos podido contabilizar al 100 por ciento porque el agua no ha bajado y no hemos pedido desaguar las parcelas, hasta ahorita el número aproximado en hectáreas afectadas son más o menos 220″, dijo José Alfredo Diaz, presidente municipal de Tlahuelilpan.