Avanza vacunación contra COVID-19 en estados ante aumento de contagios

Avanza la vacunación contra el COVID-19 en diferentes estados del país ante el aumento de contagios.

En Tijuana, Baja California, cientos de migrantes que permanecen en el campamento del Chaparral desde el pasado mes de febrero, recibieron la primera dosis de la vacuna.

Algunos por salud, otros por casualidad y otros más por interés del certificado, se formaron y fueron inoculados.

“Ahora que me vine para acá para agarrar un permiso para pasar a Estados Unidos, se dio la oportunidad y es lo más viable”, aseguró Enrique Zamudio, migrante.

Reto será que migrantes se apliquen segunda dosis

Se dispusieron 500 vacunas y el reto será que los migrantes se coloquen la segunda dosis.

“Por eso enfatizamos que se queden con su comprobante y que acudan a un módulo de vacunación para su segunda dosis, desafortunadamente no podemos obligar a nadie a vacunarse en su segunda dosis y ni en su primera”, dijo Alonso Pérez Rico, secretario de salud de Baja California.

Detectan cuatro variantes COVID-19 en Sonora

En Sonora, se detectaron cuatro de las variantes del SARS CoV2. lo que está provocando un mayor número de contagios entre personas jóvenes.

“Nos está afectando a todas las edades, pero en esta etapa estamos viendo que los niños, los adolescentes y los adultos jóvenes tienen una mayor aceleración de la tendencia”, explicó Antonio Alvidrez, jefe de jurisdicción sanitaria IV.

Ante el aumento de contagios personas de 18 a 29 años tendrán acceso inmediato a la vacuna en Hermosillo, Cajeme, Guaymas y Nogales.

“Sí porque pues algunos de nuestros amigos ya les ha pegado el virus y pues ya queremos sentirnos un poquito más protegidos”, mencionó Oscar Becerra, ciudadano.

Se formaron filas interminables para segunda dosis en Monterrey

En Monterrey, Nuevo León, se formaron filas interminables de adultos de 50 a 59 años de edad para recibir la segunda dosis en los módulos instalados en la Macroplaza y en la facultad de Medicina.

Las personas que esperaron más de dos meses para la segunda aplicación llegaron desde las tres de la mañana y otras tuvieron que esperar más de 5 horas.

“Preparados para echarnos aquí todo el día -¿Cuánto tiempo lleva en la fila? – llegamos aquí a las ocho y media – ¿Esperaba tanta gente? – Nada, pues la vez pasada nos tocó como de dos horas la fila…ahora sí se la bañaron”, explicó Antonio de León, quien acudió a vacunación.

En Colima, los centros de vacunación en zonas urbanas donde son inmunizadas personas de 18 y más, lucen saturados, pero en las zonas rurales la historia es diferente y los módulos están vacíos.

“Aún nos hace falta gente, como lo ha estado viendo pues este, ya le hemos estado, hasta le hemos estado hablando por teléfono pues para que asistan a aplicarse su vacuna”, destacó Teresita de Jesús García de la Luz, coordinadora de Módulo de Vacunación.

“Que ella me dijo, que, porque hace daño, no hay que dejarnos vacunar le dije, pero sí acá entre mí, yo sí me iba a vacunar”, expresó Rosario, habitante de la comunidad de Suchitlán, Comala.

Largas filas en comunidades rurales de Chiapas

En las comunidades rurales de Chiapas, donde antes había cierta renuencia a la vacuna ahora hay largas filas como en el municipio de Chiapa de Corzo en donde la fila fue hasta de un kilómetro.

“Han respondido mejor los jóvenes que las personas adultas mayores”, dijo la doctora Vania Ochoa Vargas, encargada del Centro Vacunación en Colonia Pedregal San Ángel.

Hasta el momento en Chiapas, se han aplicado un millón 229 mil 893 dosis de vacunas que representan el 33.75%.

Con información de Erika Palma

HVI