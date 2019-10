Avanza en el Senado terna de AMLO para presidir la CRE

La Comisión de Energía aprobó la idoneidad de la terna enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para ocupar la presidencia de la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

Te recomendamos: Senado da entrada a terna de AMLO para presidir la CRE

Dos candidatos y una candidata cumplieron con todos los requisitos que la ley exige para presidir la CRE.

Previamente comparecieron ante los senadores.

El primero fue Alfonso López Alvarado, actual director general de Contratos Petroleros de la Subsecretaría de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía.

La senadora de Morena, Gloria Sánchez, le preguntó ¿qué es el mercado eléctrico mayorista? y así respondió:

Después compareció María del Rocío Vargas Suárez, quien fue asesora de Manuel Bartlett en la legislatura pasada, cuando fue coordinador de los senadores del PT.

El senador Raúl Paz Alonso del PAN cuestionó su cercanía con el hoy director de la CFE.

En su curricula dice asesora en el Senado de la republica 2012-2018, voy a ser más puntual”, señaló Raúl Paz Alonso, senador del PAN.

“Ese es el punto, el punto es por qué asesoré al PT, en realidad es la gente que se acerca a uno, pero realmente yo no he tenido ningún problema, yo participo en investigaciones jurídicas dando un diplomado donde están todas las fracciones, en la Anáhuac sur yo por años di un curso sobre seguridad energética y les digo, espero que la fracción del PAN me pueda invitar después de esta sesión, muchas gracias, o del verde por favor “, respondió María del Rocío Vargas, candidata a presidenta de la CRE.

“Doctora, la verdad la felicito, me llama la atención, leí con mucho detalle su currículum”, indicó Xóchitl Gálvez, senadora del PAN.