Avanza reconstrucción de viviendas afectadas por sismo en Oaxaca

Desde el pasado 16 de febrero, fecha del terremoto de 7.2 grados en la costa de Oaxaca, doña Dolores Pérez Méndez, una vecina del municipio de Huazolotitlán, vive en el patio de su casa.

El sismo destruyó su vivienda y ahora pasa los días junto con sus dos hijos debajo de una lona en el barrio Cabosachán de Huazolotitlán.

“Sí, yo sigo viviendo aquí porque como ahí mi casa pues se rajó muy feo y no puedo yo quedarme ahí con mis hijos, sí, ya mi señor ya está grande cómo lo vamos a sacar cuando ya empieza el temblor, ya mejor afuera le dijo, sí pues este mi casa se rajó muy feo, se cayó toda mi teja para atrás”, dijo Dolores Pérez Méndez, damnificada.

Según cifras oficiales, el sismo en la costa oaxaqueña dañó más de 16 mil viviendas, de las cuales, poco más de dos mil sufrieron pérdida total.

Muchas, como la de doña Dolores, ya cuentan con señalización de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), pero siguen en espera de los apoyos para la reconstrucción.

“Yo ya no la voy a ocupar porque ya no sirve, si lo compongo el dinero se va perder y viene más temblor, se va al suelo, ah, para otro año entonces, sí lo voy a parar uno, cuando ya tengo dinero, pero ahora este año no, no puedo, no, la varilla a quince pesos la varilla”, externó Francisco García, damnificado.

De todos los municipios de la costa, sólo en Jamiltepec llevan un gran avance los trabajos de reconstrucción.

Ahí, solamente 19 casas fueron catalogadas como pérdida total y su edificación quedó a cargo del Ejército Mexicano.

“Ahorita llevamos aproximadamente el 70 por ciento de avance en la primera fase de la construcción de las viviendas, que son 10 casas que se van a construir en esta primera fase, la segunda fase llevamos un avance, ya iniciamos con un 10 por ciento aproximadamente también”, indicó Carlos Díaz Estrada, coronel ingeniero constructor.

Según la Coordinación Estatal de Protección Civil, el terremoto en la costa dejó daños en 900 escuelas, 16 mil 611 viviendas, 50 edificios históricos y 65 carreteras federales, estatales y municipales.

“La declaratoria de desastre ya está autorizada, como recordarás tenemos 33 municipios declarados en emergencia y otros tantos municipios, hasta sumar 59 en total, que están declarados en como municipios de desastres”, destacó Heliodoro Díaz Escárraga, coordinador estatal de Protección Civil de Oaxaca.

A más de un mes del sismo en la costa oaxaqueña, todavía se siguen presentando réplicas, lo que también influye en el avance de los trabajos de reconstrucción.

