Avanza control del incendio forestal en sierra de Arteaga, Coahuila

Avanza el control del incendio forestal en la sierra de Arteaga, Coahuila, hasta el momento se reporta un control del 90% y una liquidación del 85%.

Este jueves 1 de abril, solo reiniciaron labores 120 brigadistas y los otros 380 elementos que participaban en el combate regresaron a sus lugares de origen.

Las ráfagas de viento que se registraron durante este día, no permitieron el vuelo de los 6 helicópteros y el avión DC-10, que se coordinan para lanzar descargas de agua con retardante, pero por tierra se puso especial atención en dos puntos específicos.

“Las aeronaves no están trabajando y no es porque no queramos, si no la situación se puso ahorita un poquito complicada, este, no hay visibilidad y trabajar así no, no es recomendable y queremos extremar precauciones”, indicó Jorge Guerrero Salcedo, director de Recursos Forestales.