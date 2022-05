Avala TEPJF expulsión de Quirino Ordaz del PRI por aceptar ser embajador en España

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación rechazó la impugnación que interpuso Quirino Ordaz Coppel en contra del PRI, por haberlo expulsado de sus filas, tras aceptar ser embajador de México en España, a propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El proyecto del Magistrado Indalfer Infante avaló que el Consejo Político del PRI haya determinado que la decisión de Quirino Ordaz Coppel, quien formaba parte de la dirigencia, generó un perjuicio al partido político.

“La medida a mí me parece que sí es proporcional porque privilegia la autodeterminación de los partidos políticos, protege la ideología de los partidos políticos frente al interés personal de aceptar un cargo de alguno de sus dirigentes, por esa razón la propuesta en esos términos… A través de los partidos políticos se accede al poder, por eso es muy importante que el partido político conserve su ideología, sus principios sus trabajos, todos sus elementos, de tal manera que esa identidad no se pierda por el solo hecho o no se ponga en duda por el solo hecho de que alguno de sus dirigentes acepte un cargo en el gobierno emanado de otro partido político”, aseguró Indalfer Infante, magistrado del TEPJF.