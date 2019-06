Autosuficiencia alimentaria en México es posible, dice AMLO

La autosuficiencia alimentaria de México es posible y el gobierno federal apoyará a los productores para alcanzarla, dijo en Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Porque lo que necesitamos es producir en México lo que consumimos, no estar comprando en el extranjero maíz, ni frijol ni alimentos, necesitamos la autosuficiencia alimentaria, porque si nos venden alimentos o se encarecen los alimentos que compramos afuera vamos a padecer en México, pero si somos autosuficientes en maíz, en frijol, en arroz, en carne, en leche, que no lo somos, tampoco en gasolina, si producimos en México lo que consumimos nos van a hacer lo que el viento a Juárez, vamos a apoyar a los productores es un compromiso que tenemos”, indicó López Obrador.

Dijo que luego de haber evitado que el gobierno estadounidense cobrara aranceles a las mercancías mexicanas, está el desafío de apoyar a los migrantes centroamericanos que representan el 80% de las personas que atraviesan el territorio nacional, rumbo a Estados Unidos.

Reiteró que salen de sus países por la profunda crisis humanitaria que se vive en Centroamérica.

Pero no podemos nosotros darles la espalda o maltratarlos, no se pueden violar los derechos humanos, no debemos de actuar de manera mezquina, eso se llama xenofobia, el que se rechace al extranjero, les diría yo que es hasta anticristiano”, aseguró López Obrador.

Entregó apoyos de los Programas Integrales para el Bienestar.

Comentó que se transporta por carreteras por todo el país para estar cerca de la gente y que ya no dispone de los 8 mil elementos del ahora extinto Estado Mayor Presidencial que cuidaban al presidente.

Yo no traigo guardaespaldas, nadie de los que andan conmigo, ayudantes que son profesionales mujeres y hombres y muy pocos, en total no llegan a 20, no traen armas porque no se necesitan, nosotros damos la cara en cualquier parte del país porque estamos haciendo el bien para todo el pueblo de México”, sostuvo López Obrador.

Se comprometió a regresar a todas las comunidades que está recorriendo para constatar que se cumplan sus compromisos y escuchar las nuevas demandas de la gente.

Tengan la seguridad de que no les voy a fallar, no somos iguales, a mí me pueden llamar peje, pero no soy lagarto”, manifestó López Obrador.

El presidente presentó, en Parral, los Programas Integrales para el Bienestar.

Con información de Juan Sebastián Solís

JLR