Autoridades sobrevuelan y evalúan zonas impactadas por ‘Hernán’ en Colima y Jalisco

A bordo de un helicóptero Black Hawk de la Secretaría de Marina, autoridades de la Armada de México y de la Dirección General de Protección Civil, realizaron un sobrevuelo de reconocimiento, por las zonas impactadas por el ciclón “Hernán” en las costas de Colima y Jalisco.

Hay cientos de hectáreas de cultivos de plátano y papaya destruidos por las corrientes de agua que desbordaron sobre los campos agrícolas.

Todavía hay 30 comunidades en Jalisco que están incomunicadas, principalmente por las inundaciones y las afectaciones en las vías de comunicación.

“Vimos algunas infraestructuras de vías de comunicación afectadas aún, vimos dos, en una de ella ya hay maquinaria reparándola”, dijo el capitán Elíseo Malacara Castillo, director de la Administración de Emergencias de la Dirección General de Protección Civil.

En Colima, la localidad de La Culebra, conocida también como Colimilla, está incomunicada debido a que un tramo de la única carretera que los conecta con Manzanillo, fue destruida por la corriente del arroyo Seco.

A esta localidad de 300 habitantes solo se puede llegar en lancha.

La comida, el agua y el gas han comenzado a escasear.

“Si ya varias personas no tienen gas, este, también me han comentado que el agua para tomar de garrafón ya se está acabado, ya las tiendas ya no tienen para suminístranos”, señaló Selene Baltazar, comisario municipal de La Culebra.

“Sí, sí están escaseando, de hecho llevo cuatro días dando recetas para que puedan a comprar a otra farmacia los medicamentos que se necesitan”, comentó Diana Alicia Borja, doctora del Centro de Salud.

Las autoridades estiman que Manzanillo se ha recuperado aproximadamente un 30 por ciento, aunque todavía hay aproximadamente mil 700 personas afectadas.

“De personas fueron aproximadamente de mil 600 a mil 700 personas, de viviendas afectadas igual de 400 a 500 comercios en la zona de Santiago en la zona de Colomos si se vieron más afectados, aproximadamente si hay pues tal vez unos 200 a 300 comercios que tuvieron algún tipo de afectaciones”, dijo Juan Francisco Quiles Robles, director de la Unidad Municipal de Protección Civil de Manzanillo.

En tanto en Jalisco, de acuerdo al censo más reciente, hay 630 viviendas afectadas y 9 escuelas en los municipios de Villa Purificación, Tomatlán, Cuautitlán de García Barragán, Cabo Corrientes, Casimiro Castillo, Cihuatlán y La Huerta, en este último falleció la única víctima mortal por “Hernán”, tras caer del techo de su casa.

