Autoridades revelan que 12 grupos del crimen organizado se disputan plazas en Michoacán

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, informó que 12 grupos de la delincuencia organizada operan en todo el estado.

Te recomendamos: Identifican a tres de los fallecidos tras ataque afuera de bar en Morelia, Michoacán



Indicó Alfredo Ramírez Bedolla tras la agresión a disparos a las afueras de restaurante-bar “Cantina 25”, que dejó a seis muertos, el lunes 18 de octubre de 2021.

“Son 12 grupos que se tienen identificados en sistema de seguridad que operan en Michoacán, unos de un lado, otros de otro, por supuesto que a veces no decirlo no quiere decir que se oculte información, sino que también tiene que ver con no darles publicidad, pero de que hay presencia de los grupos hay, eso es un hecho y en prácticamente todo el territorio estatal”, mencionó el gobernador de Michoacán.