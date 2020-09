Autoridades niegan represión durante manifestación feminista en la Ciudad de México

La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México negó, por medio de un comunicado, que se haya recurrido a la represión durante la marcha de mujeres realizada, la tarde del lunes 28 de setiembre, en la capital del país, para protestar contra la penalización del aborto.

Te recomendamos: Cientos de feministas marchan en la CDMX por la despenalización del aborto

En el texto se asegura que se impidió el paso de las manifestantes hacia el Zócalo por la presencia de otro grupo de inconformes en la zona, además de que algunas de las participantes en la movilización portaban objetos peligrosos, los cuales se negaron a entregar a cambio de que se les permitiera el paso.

A continuación se explicaron las razones por las que se determinó encapsular al contingente y así evitar que continuaran su trayecto con destino al corazón del Centro Histórico, asegurando que en ningún momento se trató de una especie de represión.

En este caso, en particular, las condiciones son distintas, pues se encuentra un grupo de conservadores, que se manifiestan en dos puntos del Centro Histórico: uno de ellos, el Zócalo capitalino, por lo que no podemos poner en riesgo a las mujeres que se niegan a entregar estos objetos, ni las personas que ejercen su derecho a la manifestación, a través de un plantón”, continúa el comunicado.

El texto concluye señalando que los elementos de la Policía no se han confrontado con las manifestantes y solo se han limitado a solicitar la entrega de objetos peligrosos.

“Entendemos y apoyamos toda acción a favor del bienestar de las mujeres, pero no compartimos acciones violentas. Aquí no hay confrontación con policías, los elementos de seguridad no están respondiendo a las agresiones, lo único que solicitan es que se entregue el materiales que pueda causaríamos para que prosigan pacíficamente su expresión”, concluye el comunicado.