Autoridades migratorias tenían retenidos niños en ropa interior en Cancún, denuncia venezolano

Esta es una grabación que compartió en redes sociales Carlos Enrique Sánchez Aular, un joven de 23 años de edad originario de Venezuela.

El pasado 27 de septiembre llegó a Cancún, Quintana Roo, en un vuelo procedente de Chile donde radica desde hace más de un año.

Tenía planeado vacacionar siete días en el Caribe Mexicano, sin embargo, las autoridades migratorias lo retuvieron, a pesar de que contaba con pasaporte, carta de invitación y documentación en regla.

Dijo que fue retenido por más de dos horas en una sala de espera sin recibir información, después un hombre le pidió que lo acompañara y lo llevó a otra oficina, le pidieron que entregara sus pertenencias y que se quedara solo en ropa interior.

Cuando logro caminar en el sitio donde me ingresaron había 69 venezolanos, y las personas me ven y me dicen: ‘¿Oye, qué hora es?, ¿Qué día es?, ¿Eres venezolano?’; y yo les contesto: sí soy venezolano, ¿Quiénes son ustedes?, también somos venezolanos y acá nos tienen, no sabemos que hora es, que día es. De pronto veo a 10 niños que los tenían en interiores, me dicen que los tenían detenidos y no sabían por qué”, relató Carlos Enrique Sánchez Aular, turista venezolano.