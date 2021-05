Autoridades han atendido casi 400 denuncias por violencia contra candidatos en el proceso electoral

El Gobierno Federal atendió casi 400 denuncias por violencia en contra de candidatos, que buscan algún cargo de elección popular en las elecciones 2021 que se celebrarán el próximo 6 de junio.

“Hemos atendido 398 casos de candidatos en seguimiento y atención, 226 hombres y 172 mujeres… De ellos, 148 tienen carpeta de investigación y 250 son denuncias, quejas; de estos 398 casos, en seguimiento o en atención, tenemos 187 que han recibido amenazas, 101 que han tenido algún tipo de agresión, puede ser en su domicilio, no necesariamente la persona… Hay 44 que no tienen una confirmación de un riesgo, incluso algunos que han dicho “ya no siento ningún riesgo, solamente fue un rumor”… Hay 42 de otros, y 13 pues que han, hemos tenido en diferentes entidades del país pues pérdidas de vida lamentables o pues homicidios. En 11 casos hay privación temporal de la libertad“, informó Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana.