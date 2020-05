Autoridades cierran chelerías, taquerías e irrumpen en fiestas en Ecatepec, Edomex

En Ecatepec, uno de los municipios con más casos confirmados de coronavirus, las fiestas continúan. Este fin de semana las autoridades cerraron chelerías, taquerías, e interrumpieron festejos particulares

Te recomendamos: Mexicanos no respetan el ‘Quédate en casa’ y organizan fiestas clandestinas

El sábado pasado se realizó un festejo infantil de cumpleaños, con brincolín y alberca, en el fraccionamiento ASA de Ecatepec.

Llegamos y les pedimos el apoyo para que se retiraran por el tema del COVID no contaban ni con tapabocas, los niños tampoco tenían tapabocas”, dijo Luis Enrique Hernández, subdirector de Normatividad Protección Civil Ecatepec.

Cerca de las 9 de la noche de ese mismo día, una decena de patrullas y funcionarios municipales realizaron un operativo para suspender comercios con venta de bebidas alcohólicas y dispersar asistentes a fiestas.

A las 10 de la noche arribaron a una chelería ubicada en ciudad Cuauhtémoc, en la parte alta de Ecatepec. Ahí constataron que el bar “El Barbón” tenía clientes a los que les vendía cerveza.

La gaceta establece que no pueden estar laborando y algunos no han hecho caso, como es el caso de este. Ya se le había invitado y no entendió”, destacó César García, contralor de Ecatepec.