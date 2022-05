Autoridades atienden petición de mejoras laborales de policías tras bloqueo en Acapulco

Elementos antimotines de la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero replegaron a decenas de policías auxiliares del estado que bloquearon el bulevar de Las Naciones, en la zona Diamante de Acapulco, para exigir mejoras laborales y prestaciones.

Al menos 70 policías llegaron alrededor de las 9:00 horas del viernes a la sede de la Policía Auxiliar ubicada sobre el bulevar y para presionar a los directivos bloquearon ambos carriles del principal acceso al Aeropuerto Internacional de Acapulco.

“Las vacaciones están detenidas no hay vacaciones para nosotros ahorita. De los uniformes, están incompletos nos dieron uniformes, pero botas no nos han dado… No tenemos una póliza de seguro de vida que ya está pero no nos han dado la póliza”, dijo Estrella Alvarado, agente de la policía auxiliar del estado.