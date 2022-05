Autoridades alertan por huachicoleo de agua en Hidalgo

En el estado de Hidalgo, las autoridades detectaron un nuevo método de robo de agua y que afecta a los ciudadanos de Pachuca y la zona Metropolitana.

Se trata del huachicoleo, pero en lugar de combustible, lo que se roban es el agua.

En los cinco meses que van de este año la Comisión de Agua, Alcantarillado y servicios intermunicipales ha detectado poco más de 1800 tomas clandestinas…

Los delincuentes encontraron una forma sofisticada de robarse el agua mediante instalaciones hidráulicas con tuberías que facilitan el llenado de pipas que posteriormente revenden lo que representa un desfalco a la comisión de agua y alcantarillado.

“Hemos encontrado hasta garzas, que como tal la garza es un sistema que da el agua directamente a una pipa o sea para abastecer como tal la pipa. También hemos encontrado casos de mangueras o sea de mangueras infinitas que van de una toma hacia otra, kilómetros. Realmente aquí las personas se dan a la tarea de buscar la forma de extraer el agua sin la autorización debida”, explicó Norma OlguÍn Zamora, la director jurídica de la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales

En la colonia Chavarría en el municipio de Mineral de la Reforma donde a diario se han identificado al menos 12 tomas en una sola calle.

Problema tanto para las autoridades como para los vecinos

En esta región el huachicoleo de agua se ha convertido en un problema tanto para las autoridades como para los vecinos que si cumplen con el pago del servicio.

“Yo tengo que ver cómo hago para pagar mis recibos cuando me llegan muy elevados y que otros se la estén robando nada más así, pues como que no”, dijo Hipólita Vásquez, vecina de Haciendas de Chavarria.

“Algo injusto porque no todos jalamos parejo, habemos gente que estamos pagando bien nuestra agua, pero hay gente que no, que no paga y no les hacen nada, a algunos si ya les han cortado el servicio, pero no a todos”, explicó Jorge Vissuet, vecino de Haciendas de Chavarria.

Actualmente la Comisión de Agua y Alcantarillado busca que los legisladores tipifiquen como delito la sustracción de agua ilegal y que las sanciones sean más severas.

“Estamos hablando y dialogando ya con algunos legisladores para que podamos ver la posibilidad de hacer reformas sustanciales en las leyes y que el castigo para las personas que incurren en esto pues sea realmente severo y más que nada al impacto que realmente generan tanto a la sociedad como al organismo”, mencionó Norma OlguÍn Zamora, la director jurídica de la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales.

La sanción por el robo de agua es de alrededor de 5 mil pesos.

En Pachuca y la zona metropolitana, hay más de 450 colonias y en un porcentaje muy alto carecen del servicio o les llega el agua una vez por semana.

Con información de Bertha Alfaro

