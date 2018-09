Autora de ‘Cómo matar a tu marido’, acusada de matar a su marido

Es un hecho, la realidad supera a la ficción.

Este dicho se ajusta perfecto al caso de Nancy Crampton-Brophy, una escritora en Oregón, Estados Unidos, que al parecer tendió su propia trampa.

Crampton-Brophy, de 68 años de edad, es una escritora de novelas románticas basadas en relaciones que se echan a perder y tramas de suspenso de cómo eliminar al cónyuge sin dejar rastro y no levantar sospecha.

Fue arrestada el 5 de septiembre acusada de asesinar a su esposo con un arma de fuego.

En 2011, la novelista romántica de Oregon, Nancy Crampton-Brophy publicó un artículo de WordPress titulado “Cómo matar a tu marido”.

“Como escritora de suspenso romántico, paso mucho tiempo pensando en el asesinato y, en consecuencia, en el procedimiento policial”, comenzó el artículo.

En junio de este año, el esposo de Crampton-Brophy, Daniel Brophy, un reconocido chef de 63 años, fue encontrado muerto a tiros en el Instituto Culinario de Oregon, donde trabajaba.

Tres meses más tarde, Crampton-Brophy, fue arrestada en relación con la muerte.

Según detalla una denuncia penal del Tribunal de Circuito del Estado de Oregon, Crampton-Brophy fue acusada de asesinato y uso ilegal de un arma.

“Con base en la información aprendida durante la investigación, los detectives creen que Nancy L. Crampton-Brophy es la sospechosa del asesinato de Daniel C. Brophy”, dice un comunicado de la Oficina de Policía de Portland.

Ni la publicación ni la denuncia penal indicaron un motivo presunto.

La próxima aparición de Crampton-Brophy en la corte está programada para el 17 de septiembre.

‘Estar equivocado nunca se sintió tan bien’

Las tramas vaporosas y pecaminosas de los libros de Crampton-Brophy, junto con su tratado sobre el homicidio conyugal, agregan un giro extraño al caso.

El ensayo “Cómo asesinar a tu marido” fue publicado en un blog llamado See Jane Publish. El blog fue puesto privado, pero The Oregonian informa que el texto de 700 palabras se dividió en secciones que detallan los pros y los contras del homicidio de un marido.

“El divorcio es caro, ¿y realmente quieres dividir tus posesiones?”, se dice que Brophy escribió.

En el ensayo “Cómo asesinar a tu esposo Crampton-Brophy describió en detalle cómo salirse con la suya.

Métodos

(Twitter @48hours)

En el blog describió cinco motivos principales y las armas adecuadas que escogería si su personaje fuera a matar a su marido en una de sus novelas románticas.

Recomendó no contratar un sicario pues muchos te “traicionan con la policía”, ni confiar en que lo haga tu amante: “Mala idea”.

Tampoco aconseja utilizar veneno porque se puede rastrear. Así que, olvídate de la proverbial sopa de camarones.

“Después de todo”, escribió en su blog, “si se supone que el asesinato me va a liberar, ciertamente no voy a querer pasar tiempo en una cárcel”.

Según la policía, la autora parece haber seguido sus propios consejos.

Su esposo, el chef, era muy apreciado por colegas y estudiantes por sus profundos conocimientos e innovadoras técnicas de enseñanza.

La pareja había estado casada durante 27 años y, en su blog, Nancy Crampton-Brophy habló abiertamente de los aspectos románticos de su relación.

Entre sus muchos trabajos, Brophy publicó una serie de libros con el lema “Wrong Never Felt So Right” (‘Estar equivocado nunca se sintió tan bien’). Incluyen historias de intento de asesinato, infidelidad, crimen y desenfreno general, todos temas comunes para las novelas románticas de suspenso.

“Los escritores son mentirosos”, dice Brophy en una biografía en el sitio web de su perfil de autora.

“No recuerdo quién dijo eso, pero no es verdad. Al escribir ficción, cavas hondo y desentierras partes de tu propia vida que has olvidado o que has enterrado profundamente. De acuerdo, a veces es más inteligente cambiar el final”.

Aunque reconoció que, como toda pareja, habían tenido sus “altibajos”, habían pasado muchos más “mejores momentos que malos”.

¿Blog delator?

Cuando los estudiantes de Daniel Brophy encontraron su cuerpo ensangrentado en la cocina del instituto de culinaria, en junio pasado, hubo sorpresa y confusión.

La misma Crampton-Brophy escribió que ella estaba tratando de “encontrarle algún sentido”. Sin embargo, vecinos y allegados empezaron a notar un cierto estoicismo incompatible.

Cuando fue instruida de cargos, el juez tomó la inusual decisión de sellar una declaración de probable causa a petición de la Fiscalía. La policía mantuvo su silencio diciendo que se trataba de una investigación que seguía en curso.

Pero, tal vez, este caso podría encontrar esclarecimiento en los francos y frecuentemente entretenidos comentarios de la novelista acerca de su matrimonio.

En un blog de 2011, ya retirado de la vista pública, escribió: “Mi esposo y yo estamos en nuestro segundo (y último, ¡créanme!) matrimonio. Juramos… que no terminaría en divorcio. Pero, debo resaltar, que no descartamos el tiroteo desde un vehículo en movimiento ni un accidente sospechoso”.

El jueves pasado, la escritora quedó en prisión y sin derecho a fianza.

En un comunicado, la policía informó que “los detectives creen que es la sospechosa por el asesinato de Daniel C. Brophy”, pero no detallaron más antecedentes del crimen.

La propia autora deslizó al menos cinco posibles motivos en su mismo texto:

1.-El financiero

2.-Es un bastardo mentiroso y tramposo

3.-Te has enamorado de otra persona

4.-Es un abusador

5.- Matar es tu profesión

Con información de BBC Mundo y CNN.

