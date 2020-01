Autonomía de la SCJN está asegurada, dice ministro Arturo Zaldívar

Nuestra independencia y autonomía de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) está asegurada, dijo este jueves el ministro presidente Arturo Zaldívar, al inaugurar el primer periodo ordinario de sesiones de 2020.

El ministro Zaldívar adelantó que durante este periodo se resolverán las acciones de inconstitucionalidad que tiene que ver con la objeción de conciencia, la reforma a la Constitución de Baja California en la que se amplío el periodo de gobierno de Jaime Bonilla, la gestación subrogada, igualdad de género en el otorgamiento de indultos a padres y madres privados de la libertad, entre otros asuntos.

“Lo que determina la independencia de un Tribunal no es el sentido de la sentencia, es poco serio establecer que un Tribunal Constitucional es independiente cuando falla en un sentido y no lo es cuando falla en un sentido diverso. En donde nace y yace, y se encuentra la independencia y legitimidad de un tribunal constitucional, es en los argumentos y las razones que justifican la resolución. Lo que no puede pasar, y no pasará, es que las decisiones puedan tildarse de arbitrarias”, agregó el ministro.