Autonomía del INAI importante para combatir la corrupción

En el encuentro virtual “La importancia de la autonomía del INAI en el combate a la corrupción”, en el que participaron cúpulas empresariales, colegios de abogados y organizaciones de la sociedad civil, Edna Jaime, fundadora y directora de “México Evalúa” lanzó un llamado a la sociedad a conformar una Coalición para defender la autonomía del INAI, frente a la propuesta presidencial que busca su desaparición.

El presidente Nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana, José Medina Mora Icaza, dijo que se debe enfrentar la lucha anticorrupción en México, con un enfoque positivo y respaldó el derecho humano del acceso a la información.

“Básicamente pedimos tres compromisos muy sencillos. Primero, no participar en actos de corrupción. Segundo, permitir que no haya corrupción y tercero denunciarlo, cuando se presente. Necesitamos estos organismos fuertes y autónomos, es indispensable apostar al fortalecimiento institucional, la autonomía del INAI es un legado de la alternancia política y del impulso ciudadano, no todo es perfecto, pero es perfectible, no por ello debemos desaparecerlos o debilitarlos, eliminar la autonomía constitucional sería una regresión”, informó José Medina Mora Icaza, Presidente Nacional de Coparmex.